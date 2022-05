Koulibaly alla Juventus? L’agente del difensore del Napoli risponde così (Di domenica 29 maggio 2022) Il campionato del Napoli si è concluso con il terzo posto in classifica, nel complesso è stata una buona stagione per il club azzurro. Il rendimento di Koulibaly è stato di altissimo livello, il difensore si è confermato uno dei migliori nel suo reparto. Il contratto con il Napoli è in scadenza nel 2023, la trattativa con il club azzurro è bloccata. Sono iniziate a circolare tante voci sul futuro di Koulibaly, in particolar modo sulla Juventus. L’agente ha messo le cose in chiaro. “Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 29 maggio 2022) Il campionato delsi è concluso con il terzo posto in classifica, nel complesso è stata una buona stagione per il club azzurro. Il rendimento diè stato di altissimo livello, ilsi è confermato uno dei migliori nel suo reparto. Il contratto con ilè in scadenza nel 2023, la trattativa con il club azzurro è bloccata. Sono iniziate a circolare tante voci sul futuro di, in particolar modo sullaha messo le cose in chiaro. “Le quotidiane notizie che riguardano Kalidoue appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di ...

