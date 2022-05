Katia Ricciarelli ha detto si | Ritorno clamoroso | “Voglio provarci”

(Di domenica 29 maggio 2022) La sopranoha una notizia bomba: granin prima serata, il corteggiamento è andato a buon fine.(fonte youtube)La cantante lirical’ha annunciato ufficialmente: a breve tornerà in seno a RAI, esponendosi al giudizio del pubblico in prima serata. Dopo un corteggiamento serrato, la soprano ha raccontato i suoi progetti per il futuro ai microfoni di Radio Radio, confessando le sue ambizioni a Giada Di Miceli.con ogni probabilità sarà una delle voci di “Tale e quale show“, il talent di imitatori famosi capitanato da Carlo Conti: ecco cos’ha riferito durante l’intervista.lo ammette: “...

Advertising

361_magazine : Alfonso Signorini sta lavorando per la nuova edizione del Grande Fratello Vip e pare che Katia Ricciarelli contesa… - blogtivvu : Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show? Ecco la condizione che potrebbe convincerla… - IsaeChia : #TaleeQualeShow 2022, Katia Ricciarelli svela a quale condizione potrebbe partecipare al programma La cantante ha… - viottomartina9 : RT @CatoneGiampiero: Katia Ricciarelli a Monreale madrina della Festa dell’Amicizia - viottomartina9 : RT @trasheela: KATIA HA DETTO UNA VERITÀ: “L’amicizia non ha né ipocrisia ne attrazione” cit. Katia Ricciarelli. #GFVIP -

Il primo nome contattato e con cui si è aperta una trattativa è stato quello diche però ha avuto una chiamata anche da parte di Carlo Conti per il suo Tale e Quale Show . Chi la ...... il violinista Bruno Pignata, i pianisti: Vladimir Backriov, Yoko Kikuchi, Stefano Malferrari, Vincenzo Cipriani, il trombettista Luigi Santo; l'oboista Mariya Karpinets; voci come:,...Ecco cosa è successo ed il commento di Katia Ricciarelli su quanto accaduto. Clarissa Selassié non ha fatto mistero di aver subito pianificato una mastoplastica addittiva non appena finita la sua ...Alfonso Signorini in queste settimane sta lavorando al cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Adesso però arriva una notizia molto ...