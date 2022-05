Karate | l’Italia vince ancora agli Europei | le medaglie sono 9

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 29 maggio 2022) Il primo oro e l’ultima meda azzurra dei Campionati2022 è la riconferma della squadra femminile di kata, composta da Michela Pezzetti, Terryana D’Onofrio e Carola Casale. Questa mattina hanno infatti dovuto proteggere il titolo continentale dalla squadra spagnola, sulla quale siimposte 26.44 a 25.54, proclamandosiuna volta campionesse d’Europa. La squadra maschile, invece, si è messa al collo un’ottima meda di bronzo. Gianluca Gallo, Mattia Busato e Alessandro Iodice hanno avuto la meglio sulla squadra montenegrina 25.72 a 24.06. (fijlkam.it)(foto@fijlkam.it) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...