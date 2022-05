‘Jurassic World – il dominio’: in anteprima in tutti i The Space Cinema il capitolo finale della saga (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA – È prevista per mercoledì 1° giugno la maratona dedicata a Jurassic Park: dalle ore 21:40 The Space Cinema offre a tutti gli spettatori la possibilità di assistere alla proiezione del film Jurassic Park (1993) in attesa di vedere alle 00:05 l’anteprima dell’ultimo capitolo Jurassic World – il dominio. Il film Jurassic World – Il Dominio, diretto da Colin Trevorrow, riprende la narrazione dopo 4 anni la distruzione della Isla Nublar: ora i dinosauri e gli uomini vivono e cacciano insieme. Un equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più terrificanti della storia. È già possibile acquistare i biglietti per assistere ... Leggi su lopinionista (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA – È prevista per mercoledì 1° giugno la maratona dedicata a Jurassic Park: dalle ore 21:40 Theoffre agli spettatori la possibilità di assistere alla proiezione del film Jurassic Park (1993) in attesa di vedere alle 00:05 l’dell’ultimoJurassic– il dominio. Il film Jurassic– Il Dominio, diretto da Colin Trevorrow, riprende la narrazione dopo 4 anni la distruzioneIsla Nublar: ora i dinosauri e gli uomini vivono e cacciano insieme. Un equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più terrificantistoria. È già possibile acquistare i biglietti per assistere ...

Advertising

Lopinionista : 'Jurassic World – il dominio': in anteprima in tutti i The Space Cinema il capitolo finale della saga… - ftk33333 : il 2 giugno esce Jurassic world dominion che sarà sicuramente un film grandioso ma col cazzo che ci vado al cinema… - GianlucaOdinson : Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt condivide una foto dal set con tutte le sue controfigure -… - GianlucaOdinson : Jurassic World: Il dominio alle Terme di Caracalla, grande successo per l’evento speciale dedicato ai fan della saga - MoniLi57848274 : RT @VeVeVersum: ???? VEVE | ECOMI • VeVeVersum-NEWS KW21 -