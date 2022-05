Jai Hindley ha vinto il giro d' Italia 2022

Leggi su agi

(Di domenica 29 maggio 2022) AGI - Matteo Sobrero hala ventunesima e ultima tappa deld', la cronometro di 17.4 km di Verona, mentre Jaisi è aggiudicato la classifica generale della corsa rosa (edizione numero 105) e il Trofeo Senza Fine. Grande soddisfazione per l'no del Team BikeExchange-Jayco, che firma il tempo di 22'24" e precede gli olandesi Thymen Arensman (Team DSM) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Ma il vero protagonista è l'australiano di Bora-Hansgrohe che, dopo il colpaccio sulle Dolomiti, poteva contare su un rassicurante vantaggio di 1'25" su Richard Carapaz e 1'51" su Mikel Landa Meana, a completare con lui sul podio nell'Arena. Ultime pedalate alanche per Vincenzo Nibali, che ferma il cronometro in 25' netti e difende il quarto ...