Jai Hindley ha vinto a Verona il Giro d' Italia | Carapaz secondo Crono a Sobrero L' albo d' oro

Advertising

Eurosport_IT : Dopo il 2° posto nel 2020, oggi Jai Hindley è il ???? del Giro d'Italia 105! Primo australiano, sesto non europeo su… - Eurosport_IT : IL TRICOLORE A VERONA: MATTEO SOBRERO VINCE LA CRONO FINALE DEL GIRO ?????? A Jai #Hindley il Giro 105! ???? - RaiNews : La tappa a cronometro a Verona non cambia il vertice della classifica generale del #Giro - nuriorgun : RT @Eurosport_IT: Il Giro d’Italia ha il suo Romeo: Jai Hindley trionfa a Verona ???? #EurosportCICLISMO | #Giro | @giroditalia https://t.co… - MARESITAS : RT @leggoit: Jai Hindley ha vinto a #Verona il @giroditalia, Carapaz secondo. Crono a Sobrero. L'albo d'oro -

VERONA -ha vinto l'edizione numero 105 del Giro d'Italia di ciclismo, che si è concluso oggi, 29 maggio, dopo una crono individuale con arrivo nell'Arena di Verona. È la prima volta di un ...Giro d'Italia, lo ha vintoHinndley, 26 anni, australiano della Bora. Meritatamente. Ha strappato la maglia rosa al ... Per la cronaca:ha guadagnato 292.794 euro. Matteo Sobrero ha vinto la ...Il nuovo vincitore del Giro d'Italia 2022 è Jai Hindley! L'australiano trionfa nella corsa rosa, dopo la crono di Verona vinta da Sobrero."Questo trionfo è bellissimo, una cosa quasi più grande di me. Ora c'è scritto anche il mio nome assieme ad altri campioni fantastici. Non potrei essere più felice,non trovo le parole nè mi sembra ver ...