Italy Major Premier Padel, Lebron e Galan sul tetto di Roma: battuti Paquito e Di Nenno in rimonta (Di domenica 29 maggio 2022) Juan Lebron e Alejandro Galan trionfano a Roma. In una grand Stand Arena ricca di appassionati, i due spagnoli sconfiggono per 4-6 7-5 6-4 Paquito Navarro e Martin Di Nenno e si prendono la loro rivincita conquistando il titolo all’Italy Major Premier Padel. Per i numeri 1 al mondo si tratta del primo trofeo in questo nuovo circuito (il primo era andato appunto a Navarro e Di Nenno) organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA). Dopo un inizio di studio, Paquito e Di Nenno salgono 30-40 nel quinto game, ma Galan annulla il pericolo con ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Juane Alejandrotrionfano a. In una grand Stand Arena ricca di appassionati, i due spagnoli sconfiggono per 4-6 7-5 6-4Navarro e Martin Die si prendono la loro rivincita conquistando il titolo all’. Per i numeri 1 al mondo si tratta del primo trofeo in questo nuovo circuito (il primo era andato appunto a Navarro e Di) organizzato dalla Federazione Internazionale(FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della ProfessionalAssociation (PPA). Dopo un inizio di studio,e Disalgono 30-40 nel quinto game, maannulla il pericolo con ...

