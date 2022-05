Italy Major Premier Padel 2022: Lebron e Galan conquistano il titolo al Foro Italico (Di domenica 29 maggio 2022) Juan Lebron e Ale Galan conquistano il titolo dell’Italy Major Premier Padel 2022. I numeri uno del mondo si confermano tali vincendo la finale contro Martin Di Nenno e Paquito Navarro con lo score di 4-6 7-5 6-4. Gli spagnoli sono autori di una rimonta che vale il trionfo nel secondo Major della storia di Premier Padel, dopo che nel primo di Doha avevano ceduto proprio alla seconda coppia del ranking mondiale. La contesa è andata in scena nella splendida cornice del Foro Italico e in un Granstand tutto esaurito da 6500 posti. Nel primo parziale l’inizio è a ritmi elevati ma equilibrati e viene deciso sostanzialmente nel decimo gioco quando Di Nenno ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Juane Aleildell’. I numeri uno del mondo si confermano tali vincendo la finale contro Martin Di Nenno e Paquito Navarro con lo score di 4-6 7-5 6-4. Gli spagnoli sono autori di una rimonta che vale il trionfo nel secondodella storia di, dopo che nel primo di Doha avevano ceduto proprio alla seconda coppia del ranking mondiale. La contesa è andata in scena nella splendida cornice dele in un Granstand tutto esaurito da 6500 posti. Nel primo parziale l’inizio è a ritmi elevati ma equilibrati e viene deciso sostanzialmente nel decimo gioco quando Di Nenno ...

Advertising

abatometro : Pioli is on fire anche alle finali dell'Italy Major di padel a Roma, CANTA ANCHE PAQUITO NAVARRO - ilpodsport : #AltriSport Italy Major: spettacolo in arrivo, oggi i quarti di Finale #ilpodsport - SocialPadel : Acrobazie e spettacolo all'Italy Major Premier di Roma ?? - PadelReview : Italy Major Premier Padel: al Foro Italico la finale piú attesa - SporteSaluteSpA : ???? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ?? Al Foro Italico le semifinali dell’Italy Major Premier Padel! ?? #ItalyMajor •… -