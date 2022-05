(Di domenica 29 maggio 2022) Palazzo Chigi e la Farnesina non hanno tardato più di un’ora a far trapelare la loro irritazione per un’iniziativa non concordata considerata inopportuna. Il Pd ha marcato la postura poco istituzionale del leader leghista. E l'alleata ma competitor nella leadership del centrodestra, Giorgia Meloni, ricordando che bisogna stare attenti a non rompere il fronte occidentale, è sembrata voler sottolineare la sua affidabile scelta atlantista. Insomma, non è piaciuto a nessuno l’annunciato viaggio di Matteoin Russia, che doveva cominciare oggi stesso e invece ora sembra in bilico. “Non pretendo applausi ma nemmeno insulti, se devo creare divisioni mi viene voglia di dire: sto con i miei figli, tenetevi la vostra guerra e le vostre polemiche”, ha dichiarato, tradendo un certo grado di autostima, perché detta così sembra che la sua partenza possa cambiare il corso della ...

Palazzo Chigi e la Farnesina non hanno tardato più di un'ora a far trapelare la loro irritazione per un'iniziativa non concordata considerata inopportuna. Il Pd ha marcato la postura poco ... Italian Politics, Francesca Schianchi: Salvini a Mosca, tutti contro (e nessuna solidarietà dalla Lega) Con la guerra della Russia il mandato di Jens Stoltenberg è stato esteso fino al 30 settembre 2023, ma le grandi manovre per la sua successione sono in corso. L'Italia coltiva da tempo ambizioni, ma h ...La notizia sul leghista pronto a partire per Mosca uscirà poco dopo, anticipata dal sito della Stampa. Eppure, il leader non dice nulla al capo del governo, non gli anticipa di avere… Leggi ...