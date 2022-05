Italia, Pandev: “Per me è come una seconda casa, vi avevo avvisati sulla Macedonia” (Di domenica 29 maggio 2022) Italia Pandev Macedonia – Goran Pandev, attaccante del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio1 Rai’, ritornando sulla vittoria della Macedonia contro l’Italia. Ecco quanto affermato. “L’Italia per me è una seconda casa, i miei bambini sono nati qua, mi sento metà Italiano, però in quella partita ovviamente ho fatto il tifo per la Macedonia. Gli amici Italiani mi dicevano che era una partita facile, che l’Italia avrebbe fatto 4 o 5 gol e si sarebbe preparata per la finale del play-off. Io invece dicevo di stare attenti perché la Macedonia se ha l’occasione il gol lo fa e in contropiede è pericolosa. Abbiamo ... Leggi su seriea24 (Di domenica 29 maggio 2022)– Goran, attaccante del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio1 Rai’, ritornandovittoria dellacontro l’. Ecco quanto affermato. “L’per me è una, i miei bambini sono nati qua, mi sento metàno, però in quella partita ovviamente ho fatto il tifo per la. Gli amicini mi dicevano che era una partita facile, che l’avrebbe fatto 4 o 5 gol e si sarebbe preparata per la finale del play-off. Io invece dicevo di stare attenti perché lase ha l’occasione il gol lo fa e in contropiede è pericolosa. Abbiamo ...

