Italia danneggiata e svenduta con la scusa del Pnrr: Lollobrigida stronca il governo (Di domenica 29 maggio 2022) Il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, usa toni duri nei confronti del governo Draghi sulla questione del ddl concorrenza, che segnerà il destino dei gestori delle spiagge Italiane: “La vicenda dei balneari deve tenere conto dell'economia nazionale. Queste persone hanno annaffiato la sabbia con il loro sudore e con il loro lavoro quotidiano hanno trasformato quelle spiagge in qualcosa di credibile. In Europa altre nazioni hanno difeso le proprie imprese e la propria economia. Il governo Draghi, con la scusa del Pnrr, sta facendo delle scelte che ci danneggeranno perché mirano a svendere i beni degli Italiani. Fratelli d'Italia terrà la posizione che ha scritto e definito nel programma elettorale in ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Il capogruppo alla Camera di Fratelli d', Francesco, usa toni duri nei confronti delDraghi sulla questione del ddl concorrenza, che segnerà il destino dei gestori delle spiaggene: “La vicenda dei balneari deve tenere conto dell'economia nazionale. Queste persone hanno annaffiato la sabbia con il loro sudore e con il loro lavoro quotidiano hanno trasformato quelle spiagge in qualcosa di credibile. In Europa altre nazioni hanno difeso le proprie imprese e la propria economia. IlDraghi, con ladel, sta facendo delle scelte che ci danneggeranno perché mirano a svendere i beni deglini. Fratelli d'terrà la posizione che ha scritto e definito nel programma elettorale in ...

Advertising

StufaMarcia1 : RT @tempoweb: #Italia danneggiata e svenduta con la scusa del #Pnrr: Francesco #Lollobrigida stronca il #governo #balneari #m5s #29maggio #… - tempoweb : #Italia danneggiata e svenduta con la scusa del #Pnrr: Francesco #Lollobrigida stronca il #governo #balneari #m5s… - leonzan75 : RT @messveneto: L'uomo più ricco in Ucraina fa causa alla Russia: chiede oltre 20 miliardi per le perdite subite durante i bombardamenti al… - messveneto : L'uomo più ricco in Ucraina fa causa alla Russia: chiede oltre 20 miliardi per le perdite subite durante i bombarda… - Alessan26811611 : @mistergarats @La7tv La domanda è: in che cosa la Russia è stata danneggiata? Se per danni intendiamo gli incubi pa… -