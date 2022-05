(Di domenica 29 maggio 2022) L’esterno della Nazionale e futuro ex Juventus, Federico, ha parlato al canale Twitch della FIGC in vista della sfida di mercoledì sera trae Argentina. Ecco le sue parole: “Quando giochi contro una nazionale così forte e con una storia comedevo è sempre. Inoltre siamo ae c’è in palio un trofeo: meglio di così non si può avere.una grandissima partita tra due grandi squadre ricche di campioni.veramente bello da vivere e giocare. Un altro addio a Chiellini? Per quello che ha trasmesso e dato a questa maglia, oltre che alla maglia della Juve, è uno unico. Ha trasmesso mentalità, il senso del sacrificio e del lavoro. Tutti abbiamo imparato molto da lui, sia a livello umano che professionale. Quando chiudo ...

Advertising

sportface2016 : #Italia, #Bernardeschi: “Sfidare l’#Argentina a #Wembley sarà meraviglioso” - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Bernardeschi: 'Sempre meraviglioso giocare a Wembley e contro l'Argentina' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Bernardeschi: 'Sempre meraviglioso giocare a Wembley e contro l'Argentina' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Bernardeschi: 'Sempre meraviglioso giocare a Wembley e contro l'Argentina' - apetrazzuolo : ITALIA - Bernardeschi: 'Sempre meraviglioso giocare a Wembley e contro l'Argentina' -

L'esterno della Nazionaleha parlato in vista della partita contro l'Argentina Federico, esterno dell', ai canali ufficiali della Nazionale ha parlato in vista della partita contro l'Argentina.ARGENTINA ...Perisic © LaPressePoi le dichiarazioni dopo finale di Coppa, unite alle richieste sempre ... Perisic verso il Tottenham: eccoper l'InterAi nostri fan abbiamo chiesto, in questo caso ...(Spazio Napoli) In scadenza di contratto con la Juventus a fine giugno, Federico Bernardeschi potrebbe continuare la propria carriera in una squadra di vertice in Serie A: come riportato da ...Federico Bernardeschi ha rilasciato un'intervista al canale Twitter della FIGC. Queste le parole sintetizzate dalla redazione di TuttoJuve.com. La gara ...