Ita, i piloti contro il licenziamento del comandante del volo New York-Roma. «Turni asfissianti e poche risorse» (Di domenica 29 maggio 2022) «I piloti di Alitalia contestano il licenziamento del comandante del volo AZ609 dello scorso 30 aprile New York- Fiumicino». Così la Naca piloti Alitalia – NavAid (Associazione del Personale Navigante del Trasporto Aereo) in una nota rivolta a Enac e Ministero dei Trasporti. La protesta è legata al provvedimento disciplinare deciso da Ita nei confronti del comandante che nella notte tra il 29 e il 30 aprile scorso mancò di rispondere per dieci minuti alla richiesta di contatto del centro radar di Marsiglia. Una mancata risposta che ha attivato l’allarme delle autorità transalpine per il timore che si trattasse di un’azione terroristica. «La gestione di un evento che ha interessato la sicurezza delle operazioni di volo deve essere gestita nell’ottica ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) «Idi Alitalia contestano ildeldelAZ609 dello scorso 30 aprile New- Fiumicino». Così la NacaAlitalia – NavAid (Associazione del Personale Navigante del Trasporto Aereo) in una nota rivolta a Enac e Ministero dei Trasporti. La protesta è legata al provvedimento disciplinare deciso da Ita nei confronti delche nella notte tra il 29 e il 30 aprile scorso mancò di rispondere per dieci minuti alla richiesta di contatto del centro radar di Marsiglia. Una mancata risposta che ha attivato l’allarme delle autorità transalpine per il timore che si trattasse di un’azione terroristica. «La gestione di un evento che ha interessato la sicurezza delle operazioni dideve essere gestita nell’ottica ...

