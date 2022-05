Israele | tensioni e incidenti durante la Marcia delle Bandiere a Gerusalemme

(Di domenica 29 maggio 2022) La manifestazione nazionalistica ebraica - che celebra la riunificazione della cittàla guerra dei 6 giorni nel 1967 - è sfociata in scontri ancora prima del passaggio per il quartiere arabo ...

Advertising

ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Se si condanna la richiesta da parte della #Finlandia di aderire alla NATO e non si parla mai delle colpe di Putin, se si… - Gazzetta5G : RT @LorenzoNoto2: Con un mio commento sulle tensioni Israele-Iran. - freesoul978 : RT @LorenzoNoto2: Con un mio commento sulle tensioni Israele-Iran. - orientaliste11 : RT @LorenzoNoto2: Con un mio commento sulle tensioni Israele-Iran. - limesonline : RT @LorenzoNoto2: Con un mio commento sulle tensioni Israele-Iran. -

La manifestazione nazionalistica ebraica - che celebra la riunificazione della città durante la guerra dei 6 giorni nel 1967 - è sfociata in scontri ancora prima del passaggio per il quartiere arabo ...Gli Stati Uniti hanno invitato a ridurre lein vista della parata delle bandiere israeliane in programma domani, 29 maggio, a ... circostanza chenega. Blinken ha parlato degli "sforzi ...La manifestazione nazionalistica ebraica - che celebra la riunificazione della città durante la guerra dei 6 giorni nel 1967 - è sfociata in scontri ancora prima del passaggio per il quartiere arabo ...La manifestazione è stata preceduta da incidenti fra palestinesi e partecipanti alla Marcia: una quarantina i feriti, 21 le persone arrestate ...