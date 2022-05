Israele, marmi vicentini per il nuovo tempio dedicato al Maestro ‘Abdu’l-Bahá ad Akka (Di domenica 29 maggio 2022) Essere tra gli ambasciatori del saper fare italiano nel mondo, con la costruzione di simboli e luoghi della cultura in tutti e cinque i continenti, ha portato Margraf, azienda vicentina che si occupa di lavorazione e commercializzazione del marmo, ad essere selezionata dalla Casa di Giustizia Universale, massima autorità della comunità Bahá’í, come principale partner nella realizzazione dell’imponente santuario dedicato al Maestro ‘Abdu’l-Bahá, ad Akka, in Israele. Una scelta che deriva dagli anni Ottanta quando la Margraf ha realizzato a Delhi un altro grande tempio Baha’i, un’enorme struttura in marmo pentelico greco, a forma di fiore di loto, che costituisce oggi una delle meraviglie del subcontinente indiano. Quella in Israele è ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) Essere tra gli ambasciatori del saper fare italiano nel mondo, con la costruzione di simboli e luoghi della cultura in tutti e cinque i continenti, ha portato Margraf, azienda vicentina che si occupa di lavorazione e commercializzazione del marmo, ad essere selezionata dalla Casa di Giustizia Universale, massima autorità della comunità’í, come principale partner nella realizzazione dell’imponente santuarioal, ad, in. Una scelta che deriva dagli anni Ottanta quando la Margraf ha realizzato a Delhi un altro grandeBaha’i, un’enorme struttura in marmo pentelico greco, a forma di fiore di loto, che costituisce oggi una delle meraviglie del subcontinente indiano. Quella inè ...

