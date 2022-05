Isola dei Famosi, ex naufraga all’attacco: regolamento truccato? (Di domenica 29 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isola dei Famosi, ex naufraga all’attacco contro il reality: quest’anno il regolamento è truccato? Non era mai successo prima. Il programma condotto da Ilary Blasi sta arrivando ad un punto decisivo e il clima inizia a farsi teso tra i naufraghi. Non mancano, però, le critiche da parte di alcuni spettatori e una in particolare Leggi su youmovies (Di domenica 29 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dei, excontro il reality: quest’anno il? Non era mai successo prima. Il programma condotto da Ilary Blasi sta arrivando ad un punto decisivo e il clima inizia a farsi teso tra i naufraghi. Non mancano, però, le critiche da parte di alcuni spettatori e una in particolare

Advertising

ilpost : “L’isola dei senza colore”, nell’oceano Pacifico - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - erikapretti21 : RT @BITCHYFit: Miglior cast in studio nella storia de L’Isola dei Famosi #Isola - blualessandro : @giusy_mavaaa @paolo_r_2012 @fenice_risorta Il problema ai miei occhi che a forza di lasciar confondere la libertà… - mel_cri : RT @Marica45288791: Il Man che prova ad elemosinare un invito in TV a un programma dove Soleil va come ospite sull'isola dei famosi non ha… -