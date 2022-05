Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi disperato per Guendalina: ilmotivo (Di domenica 29 maggio 2022) Sono passati pochi giorni dalla partenza di Guendalina Tavassi dall’Honduras, dove è stata una delle concorrenti più amate e iconiche dell’Isola dei Famosi 2022, e il fratello Edoardo ancora non si rassegna a essere solo, senza l’amata sorella, di cui sente tantissimo la mancanza. “Io posso capire che da fuori possa sembrare un’esagerazione l’essere triste così” si è sfogato con l’amico fraterno Nicolas Vaporidis, “ma quando metti piedi sulla spiaggia e non c’è quella risata di mia sorella, quell’urlo, quel casino che fa solo lei ti senti mezzo vuoto”. E ancora, qualche ora fa, Edoardo ha spiegato ancora il suo stato d’animo affermando: “Era figo, insieme siamo partiti, insieme la finiamo, il gruppo unito insieme che torna insieme a casa alla fine, quello volevo io”. La preoccupazione ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 29 maggio 2022) Sono passati pochi giorni dalla partenza didall’Honduras, dove è stata una delle concorrenti più amate e iconiche dell’dei2022, e il fratelloancora non si rassegna a essere solo, senza l’amata sorella, di cui sente tantissimo la mancanza. “Io posso capire che da fuori possa sembrare un’esagerazione l’essere triste così” si è sfogato con l’amico fraterno Nicolas Vaporidis, “ma quando metti piedi sulla spiaggia e non c’è quella risata di mia sorella, quell’urlo, quel casino che fa solo lei ti senti mezzo vuoto”. E ancora, qualche ora fa,ha spiegato ancora il suo stato d’animo affermando: “Era figo, insieme siamo partiti, insieme la finiamo, il gruppo unito insieme che torna insieme a casa alla fine, quello volevo io”. La preoccupazione ...

Advertising

ilpost : “L’isola dei senza colore”, nell’oceano Pacifico - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Mirko04129539 : @cla_squeglia La tua foto mi ha proiettato lontano nel tempo. A tanti anni fa quando durante una vacanza in Sicilia… - Renato96706002 : Isola dei famosi Lory Del Santo fatti un bagno ogni tanto che puzzi e l'acqua non manca vedi che ti stanno tutti lontano puzzolente - lorenzo10469500 : “L’isola dei senza colore”, nell’oceano Pacifico - Il Post -