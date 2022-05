IPTV illegale | nuovo blitz della Guardia di Finanza che sequestra oltre 500 siti web

Leggi su computermagazine

(Di domenica 29 maggio 2022) Ancora una volta torniamo a parlarvi del triste business dell’. Per chi non sapesse di cosa si tratta, esiste una possibilità, ovviamente e assolutamente vietata dalla legge, per poter vedere tutte le piattaforme a pagamento, quindi Sky, Dazn, Netflix, Prime Video, Disneyx e via discorrendo, pagando un piccolo abbonamento mensile., 29/5/2022 – Computermagazine.itI criminali che si nascondo dietro questo giro, utilizzano dei cosiddetti “pezzotti”, che permettono appunto di ricevere il segnale dei vari canali di cui sopra, per poi smistarli al cliente finale attraverso un decoder apposito. In poche parole l’utente potrà gustarsi tutti i servizi a pagamento, compresi ad esempio anche i prodotti “Prima fila” di Sky, dietro un compenso ben più basso rispetto alla somma di tutti i vari abbonamenti ...