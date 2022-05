Investita da un’auto, bimba monrealese di 3 anni in prognosi riservata (Di domenica 29 maggio 2022) Una bambina di 3 anni di Monreale è stata Investita a Sferracavallo nella serata di ieri. La piccola adesso si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale dei Bambini di Palermo. È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto ieri sera a Sferracavallo, in via Barcarello. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata travolta da (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di domenica 29 maggio 2022) Una bambina di 3di Monreale è stataa Sferracavallo nella serata di ieri. La piccola adesso si trova ricoverata inall’ospedale dei Bambini di Palermo. È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto ieri sera a Sferracavallo, in via Barcarello. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata travolta da (Monrealelive.it)

Advertising

ilSicilia : #Cronaca #bambina Bimba investita da un’auto a Palermo, ricoverata in prognosi riservata - SkyTG24 : #Palermo, bambina investita da un'auto: ricoverata in ospedale - LiveSiciliaPA : Bimba investita da un’auto: ricoverata in prognosi riservata - MarkBra28057135 : RT @lasiciliait: Bimba investita da un'auto mentre passeggia con i genitori: è in prognosi riservata - lasiciliait : Bimba investita da un'auto mentre passeggia con i genitori: è in prognosi riservata -