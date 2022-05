Influencer che viveva a Dubai verso il Grande Fratello Vip (Di domenica 29 maggio 2022) È un Influencer che ha vissuto a Dubai (Il Tempo ha proprio scritto che per un periodo è stata “la sua seconda casa”), ha un milione di follower su Instagram ed è diventata celebre per aver parcheggiato la propria macchina davanti al Duomo di Milano. Il suo nome è Asia Gianese, è una “dursocreatura” e secondo gli ultimi rumor sarebbe in procinto di varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip. Ad avvalorare la tesi anche Deianira Marzano che ha scritto su Instagram: “Vi dò un inizio su una quasi concorrente certa del GF Vip. Nome A.G. Se ne andava in auto sul sagrato del Duomo“. Oltre ad essere un Influencer, Asia Gianese è anche una dottoressa: si è laureata poche settimane fa in Scienze Politiche all’Università di Milano con una tesi sulla legalità. Da Dubai al ... Leggi su biccy (Di domenica 29 maggio 2022) È unche ha vissuto a(Il Tempo ha proprio scritto che per un periodo è stata “la sua seconda casa”), ha un milione di follower su Instagram ed è diventata celebre per aver parcheggiato la propria macchina davanti al Duomo di Milano. Il suo nome è Asia Gianese, è una “dursocreatura” e secondo gli ultimi rumor sarebbe in procinto di varcare la porta rossa delVip. Ad avvalorare la tesi anche Deianira Marzano che ha scritto su Instagram: “Vi dò un inizio su una quasi concorrente certa del GF Vip. Nome A.G. Se ne andava in auto sul sagrato del Duomo“. Oltre ad essere un, Asia Gianese è anche una dottoressa: si è laureata poche settimane fa in Scienze Politiche all’Università di Milano con una tesi sulla legalità. Daal ...

