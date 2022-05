Advertising

Gazzetta del Sud

Fiori di pace da tutto il mondo. Un messaggio chiaro e colorato per dire no alla guerra grazie all'iniziativa di Infioritalia e delle altre associazionidelleartistiche che ha coinvolto tutte le città che fanno parte del circuito, principalmente in Europa e in America. Castelraimondo come sempre ha risposto presente all'......edin un unico grido per celebrare la pace tra i popoli in un giorno, tra l'altro, che da inizio alla settimana santa e ci conduce alla Pasqua. La curiosità Il flash mob di... Infiorate internazionali, San Pier Niceto in trasferta... a Pietra Ligure FOTO San Pier Niceto in trasferta a Pietra Ligure in occasione della settima edizione di “Pietra Ligure InFiore” , l’attesissima rassegna internazionale ...Alla manifestazione ’Pietra Ligure Infiore’, che si svolge oggi e domani, sono state invitate rappresentanze delle più importanti Associazioni di infioratori provenienti dalle diverse regioni italiane ...