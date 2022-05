Indycar - Ericsson vince la 500 Miglia di Indianapolis

(Di domenica 29 maggio 2022) Marcusha vinto la 106esima edizione della 500die diventa così il secondo pilota svedese nella storia dellare la grande classica americana. Prima di lui solo Kenny Brack, nel 1999. Un gran duello. Lo svedese della Chip Ganassi Racing nelle fasi finali della corsa aveva mostrato di avere un passo ben più rapido di Pato O'Ward, primo degli inseguitori, ma i due si sono ritrovati nuovamente ruota a ruota per due giri al cardiopalma, dopo un'imprevista bandiera rossa. Lo splendido duello finale è stato interrotto bruscamente da un altro incidente, che ha di fatto congelato le posizioni finali. Per Marcusarriva così la soddisfazione del primo successo nella 500e quello del terzo successo in carriera nella ...

Grazie a questo successo, avvenuto in regime di caution dopo una strenua difesa nel finale dagli attacchi di O'Ward, Ericsson è peraltro riuscito a spezzare l'incantesimo per il team di Chip Ganassi. Marcus Ericsson ha dimostrato di poter controllare la gara quasi dall'inizio alla fine, senza grossi problemi. Solo nel finale ha dovuto combattere per tenere a bada e a distanza Pato O'Ward. La Indy 500 si è conclusa in regime di bandiera gialla per via del ritiro di Sage Karam, finito contro il muro in curva due mentre percorreva il giro finale.