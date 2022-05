Indiana Jones 5, ecco la primissima immagine del nuovo film con Harrison Ford (Di domenica 29 maggio 2022) E’ stata pubblicata nelle scorse ore quella che è la prima immagine di Indiana Jones, l’attesissimo quinto capitolo della mitica saga con protagonista il professore e archeologo Indiana Jones, interpretato magistralmente da 40 anni da Indiana Jones. Indiana Jones 5, prima immagine, 29/5/2022 – Computermagazine.itLa prima foto è decisamente suggestiva, anche se ci fornisce ben pochi dettagli: si vede infatti un Indiana in penombra, in quella che sembrerebbe essere una grotta e sopra un ponte di legno, ma anticipa l’uscita del film prevista per il 30 giugno del 2023, quindi fra poco più di un anno. Il film era stato inizialmente prevista per il 29 luglio del 2022, per ... Leggi su computermagazine (Di domenica 29 maggio 2022) E’ stata pubblicata nelle scorse ore quella che è la primadi, l’attesissimo quinto capitolo della mitica saga con protagonista il professore e archeologo, interpretato magistralmente da 40 anni da5, prima, 29/5/2022 – Computermagazine.itLa prima foto è decisamente suggestiva, anche se ci fornisce ben pochi dettagli: si vede infatti unin penombra, in quella che sembrerebbe essere una grotta e sopra un ponte di legno, ma anticipa l’uscita delprevista per il 30 giugno del 2023, quindi fra poco più di un anno. Ilera stato inizialmente prevista per il 29 luglio del 2022, per ...

