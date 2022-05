In auto senza patente e assicurazione elude posto di blocco, arrestato (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti del commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Arcangelo Ghisleri un’auto con a bordo un uomo che, alla vista dei poliziotti, ha imboccato la rotatoria a forte velocità nel tentativo di eludere il controllo. I poliziotti hanno inseguito l’autovettura e il conducente, e alla loro vista, ha accelerato effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, dopo un lungo inseguimento con lo speronamento dell’auto di servizio, ha continuato la fuga fino all’area del pronto soccorso dell’ospedale “Cardarelli” dove, grazie al supporto di altre volanti, è stato raggiunto e bloccato. R.Z., 28enne catanese con precedenti di polizia, è stato arrestato per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti del commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Arcangelo Ghisleri un’con a bordo un uomo che, alla vista dei poliziotti, ha imboccato la rotatoria a forte velocità nel tentativo dire il controllo. I poliziotti hanno inseguito l’vettura e il conducente, e alla loro vista, ha accelerato effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, dopo un lungo inseguimento con lo speronamento dell’di servizio, ha continuato la fuga fino all’area del pronto soccorso dell’ospedale “Cardarelli” dove, grazie al supporto di altre volanti, è stato raggiunto e bloccato. R.Z., 28enne catanese con precedenti di polizia, è statoper ...

Advertising

anteprima24 : ** In auto senza patente e assicurazione elude posto di blocco, arrestato ** - Davide19663174 : @SMasiello10 @dianacalibana Io esco,in auto non la metto(ma non rompo il c**** a chi la mette in auto),non la metto… - LouisGermainde : RT @disinformatico: Due anni senza più carburante: ho fatto benzina alla mia auto per l'ultima volta il 26 maggio 2020. Da allora, nonostan… - beauty_opera : Umidificatore,Kweey Mini Umidificatore a Ultrasuoni,Purificatore d'Aria Silenzioso,con 7 Colori LED Luce Notturna,A… - angelo_merisi : @ENobili ??senza entrare nei particolari, io di auto-dico, chi è causa dei suoi mail pianga se stesso!!!!????grazie x la considerazione -