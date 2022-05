In 10 anni in Italia 880mila morti da fumo e 7 milioni in Europa (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Negli ultimi 10 anni sono morte a causa del fumo di sigaretta almeno 880mila persone solo in Italia e circa 7 milioni in Europa: decessi evitabili. A 10 anni dalla pubblicazione del best seller ‘101 motivi per non fumare’ (Guerini editore), gli autori e i membri del Board scientifico del Mohre, Osservatorio mediterraneo per la riduzione del danno in medicina, fanno il punto sulle nuove scoperte partendo dall’analisi del contesto: “Qualcosa nell’ultimo decennio è cambiato e non è rassicurante – afferma Oscar Bertetto, oncologo medico ex direttore Rete oncologica Piemonte e Valle d’Aosta – Abbiamo notato un aumento dell’incidenza di cancro nelle donne, specialmente polmone e vescica. Nonostante ad ammalarsi siano soprattutto gli uomini, sono le donne a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Negli ultimi 10sono morte a causa deldi sigaretta almenopersone solo ine circa 7in: decessi evitabili. A 10dalla pubblicazione del best seller ‘101 motivi per non fumare’ (Guerini editore), gli autori e i membri del Board scientifico del Mohre, Osservatorio mediterraneo per la riduzione del danno in medicina, fanno il punto sulle nuove scoperte partendo dall’analisi del contesto: “Qualcosa nell’ultimo decennio è cambiato e non è rassicurante – afferma Oscar Bertetto, oncologo medico ex direttore Rete oncologica Piemonte e Valle d’Aosta – Abbiamo notato un aumento dell’incidenza di cancro nelle donne, specialmente polmone e vescica. Nonostante ad ammalarsi siano soprattutto gli uomini, sono le donne a ...

fattoquotidiano : 'Pagati 6-7 euro all'ora per turni fino a 12 ore': le lettere dei lavoratori stagionali al nostro sito [leggi] - fattoquotidiano : Stagionali, le storie inviate a - riotta : Il rogo #Stromboli con la macchia mediterranea incenerita durante le riprese di una fiction e spento a mano dagli i… - cavalierepadano : RT @g_bonincontro: Oggi mi è arrivata la busta dal consolato generale d’Italia in Londra per votare ai referendum. Questi dopo 30 anni non… - albemutti : @zarlino @LorenaLuVi @aura67422491 Democrazia liberale è un’illusione nel senso che non esiste nulla di liberale in Italia da 50 anni -