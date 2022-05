Il vento non si alza: cosa blocca il settore eolico in Italia? (Di domenica 29 maggio 2022) Il 2022 è stato annunciato come l’anno della svolta per la transizione ecologica, sulla scia dei nuovi assetti globali delineati dalla guerra in Ucraina (ne abbiamo parlato qui). Mario Draghi ha rassicurato il comparto, affermando che l’energia rinnovabile resta “l’unica strada per affrancarci dalle importazioni di combustibili fossili e per raggiungere un modello di crescita davvero sostenibile”. Il Governo, ha dichiarato, “continuerà in ogni sforzo per rendere questi investimenti più rapidi, per distruggere le barriere burocratiche che li impediscono. Oggi sono solo quelle a impedirli”. Rinnovabili e burocrazia: un problema da risolvere Quello delle autorizzazioni e delle lungaggini burocratiche resta l’ostacolo principale al decollo green. Soprattutto per l’Italia, che nel campo delle fonti “verdi” ha perso terreno rispetto al resto d’Europa. Se ad esempio si ... Leggi su quifinanza (Di domenica 29 maggio 2022) Il 2022 è stato annunciato come l’anno della svolta per la transizione ecologica, sulla scia dei nuovi assetti globali delineati dalla guerra in Ucraina (ne abbiamo parlato qui). Mario Draghi ha rassicurato il comparto, affermando che l’energia rinnovabile resta “l’unica strada per affrancarci dalle importazioni di combustibili fossili e per raggiungere un modello di crescita davvero sostenibile”. Il Governo, ha dichiarato, “continuerà in ogni sforzo per rendere questi investimenti più rapidi, per distruggere le barriere burocratiche che li impediscono. Oggi sono solo quelle a impedirli”. Rinnovabili e burocrazia: un problema da risolvere Quello delle autorizzazioni e delle lungaggini burocratiche resta l’ostacolo principale al decollo green. Soprattutto per l’, che nel campo delle fonti “verdi” ha perso terreno rispetto al resto d’Europa. Se ad esempio si ...

