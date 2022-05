Il Psg vuole sfoltire la rosa: almeno dieci i partenti (Di domenica 29 maggio 2022) Il Psg pensa alla rivoluzione in vista del mercato estivo: almeno dieci i nomi in uscita dalla società parigina Le Parisien, quotidiano francese, ha fatto il punto sul mercato in uscita in casa del Psg. Saranno almeno dieci le cessioni tra i giocatori presenti in rosa. Una vera e propria rivoluzione. Da Icardi a Sergio Rico, passando per Kurzawa, Danilo, Diallo Herrera e Draxler. Oltre a loro sul mercato anche Draxler, Kehrer, Gueye e Paredes. Alcuni di questi nomi sono stati accostati anche alle società di Serie A che ora potrebbero anche farsi avanti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Il Psg pensa alla rivoluzione in vista del mercato estivo:i nomi in uscita dalla società parigina Le Parisien, quotidiano francese, ha fatto il punto sul mercato in uscita in casa del Psg. Sarannole cessioni tra i giocatori presenti in. Una vera e propria rivoluzione. Da Icardi a Sergio Rico, passando per Kurzawa, Danilo, Diallo Herrera e Draxler. Oltre a loro sul mercato anche Draxler, Kehrer, Gueye e Paredes. Alcuni di questi nomi sono stati accostati anche alle società di Serie A che ora potrebbero anche farsi avanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

officialmaz : #Mbappe che resta al #PSG per 300 mln subito e 100 mln l'anno per tre stagioni mi provoca un senso di nausea. Se è… - Pasky973 : Mandatelo al #Psg che lo vuole?? - Tisborroneglio2 : @JosephDifranc20 Di Maria a zero lo vuole sola la Juve Messi a zero lo voleva solo PSG Ronaldo quando ha lasciato… - MercatoPiazza : #Milan contatti tra Gerry #Cardinale e Pavel #Nedved per il ruolo di DT. #Maldini propenso a rifiutare l'estensione… - juvssl : @Lazurismo 1 un sacco di top club lo vogliono 2 al@psg non vuole andarci 3 il psg non vince la champions manco se giocano da soli -

