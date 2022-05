Il Petisso Pesaola

(Di domenica 29 maggio 2022) Nella ricorrenza della sua scomparsa avvenuta il 29 maggio 2015, il nostro Mattera ha voluto ricordare così … ILGIOCATORE «Sei il calcio che mi hanno raccontato, quello di mio padre che io ascoltavo incantato. Parlava di uomini e maglie e di epiche battaglie. Ti ritroverò ogni mattino nei miei sogni da bambino. Addio» (Striscione esposto al San Paolo in Curva B nel minuto di raccoglimento in sua memoria) Questa è una storia di estro calcistico, arguzia tattica e intelligenza umana dispensati fra dita ingiallite, indice e media della mano destra, dalle sigarette, nuvole di fumo, bicchieri di whisky, partite a poker e cappotti di cammello indossati per scaramanzia anche a primavera. È la storia di Bruno, il “”, il “piccoletto”, uno di quelli che il calcio elegge a mito perché ha reso ...

