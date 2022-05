Il Pensiero del Curato d’Ars per oggi 29 Maggio 2022 – Video (Di domenica 29 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Il buon soldato non ha paura della battaglia”. Santo Curato d’Ars, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo Spirito Santo, per la tua L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 29 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Il buon soldato non ha paura della battaglia”. Santo, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo Spirito Santo, per la tua L'articolo proviene da La Luce di Maria.

