Il pasticcio della Ferrari | ecco cosa è successo

Advertising

napolista : #Leclerc da primo a quarto a #Monaco per il pasticcio della #Ferrari ai box Su - aro_rua : RT @TheBlue_Carbon: @elliotaldstan Sainz ci aveva visto lungo, fare una sola sosta per montare direttamente le slick era la scelta migliore… - TheBlue_Carbon : @elliotaldstan Sainz ci aveva visto lungo, fare una sola sosta per montare direttamente le slick era la scelta migl… - infoitsport : Gp Monaco, Charles Leclerc: 'Ma cosa avete fatto?', il pasticcio ai box della Ferrari - uzapelloni : #MonacoGP il pasticcio #Ferrari butta @Charles_Leclerc fuori dal podio incedibile vittoria di @SChecoPerez nel gior… -

Continua la maledizionegara corsa in casa per Leclerc, che nonostante la pole stavolta si è ... A quel punto rientra in pista alle spalle di Verstappen e ilè fatto in una gara scattata ...Prima vittoriacarriera per Checo a Monaco , sulle strade del Principato . Secondo Carlos Sainz, autore delai box che ha dato il via a tutto (non fermandosi dopo Perez), poi il ...Come spesso accade per il Gran Premio di Monaco, non sono mancati i colpi di scena. La pioggia incessante ha fatto ritardare la partenza di un’ora. Dopo il via, al 21 esimo passaggio un ...E' Sergio Perez il vincitore del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, una gara ricca di colpi di scena. Il messicano della Red Bull conquista il successo davanti a Carlos Sainz (Ferrari) e al ...