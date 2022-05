Il Nottingham Forest torna Premier League dopo 23: battuto 0-1 l’Huddersfield nella finale play off (Di domenica 29 maggio 2022) Il Nottingham Forest torna in Premier League dopo 23 anni. Con la vittoria nella finale play off Championship contro l’Huddersfield, il Forest ha quindi conquistato l’ultimo posto nella massima serie inglese. Il risultato è stato di 0-1 a Wembley, con la decisiva autorete di Colwill. Storica fu la cavalcata del Nottingham nel 1978, quando da neopromossa vinse il titolo inglese, e nei due anni successivi conquistò la Coppa dei Campioni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Ilin23 anni. Con la vittoriaoff Championship contro, ilha quindi conquistato l’ultimo postomassima serie inglese. Il risultato è stato di 0-1 a Wembley, con la decisiva autorete di Colwill. Storica fu la cavalcata delnel 1978, quando da neopromossa vinse il titolo inglese, e nei due anni successivi conquistò la Coppa dei Campioni. SportFace.

