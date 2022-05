Il Nottingham Forest torna in Premier League (Di domenica 29 maggio 2022) La terza squadra promossa in Premier League è il Nottingham Forest che raggiunge Fulham e Bornemouth Il Nottingham Forest può festeggiare la promozione dopo la vittoria per 1-0 contro l’Huddersfield. La squadra torna in Premier League e raggiunge le altre due società promosse: Fulham e Bournemouth. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) La terza squadra promossa inè ilche raggiunge Fulham e Bornemouth Ilpuò festeggiare la promozione dopo la vittoria per 1-0 contro l’Huddersfield. La squadraine raggiunge le altre due società promosse: Fulham e Bournemouth. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gippu1 : Con il ritorno in Premier League del glorioso Nottingham Forest, l'unica squadra campione d'Europa a non militare a… - GoalItalia : 1999, il #NottinghamForest retrocede dalla Premier 2022, il momento è arrivato: promozione dopo 23 anni ?? - juliopuiati : A Premier League 2022/23 terá Leeds United e Nottingham Forest - tomaso_palli : Il Nottingham Forest torna in Premier League dopo 23 anni. Chissà come se la stanno passando, lassù, questi due sig… - tcm24com : Il Nottingham Forest ritorna in Premier League dopo 23 anni #NottinghamForest -