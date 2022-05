Il Nottingham Forest torna in Premier League dopo 23 anni (Di domenica 29 maggio 2022) AGI - Il Nottingham Forte è stato promosso in Premier League, 23 anni dopo la sua ultima apparizione nella massima serie inglese. Nella finale playoff di Wembley la nobile decaduta ha battuto l'Huddersfield per 1-0. Decisivo l'autogol di Colwill al 43mo del primo tempo per la promozione dopo che dal 1999 i Tricky Trees avevano navigato tra Championship e League One, corrispondenti alle serie B e C. Il Forest, che quando fu fondato nel 1865 scelse la maglia rossa in omaggio a Garibaldi e ai Mille, visse la sua stagione di gloria a partire dal 1978. In quell'anno sotto la guida di Brian Clough vinse il campionato da neopromossa e nei due anni successivi conquisto' la Coppa dei Campioni grazie a giocatori come Viv Anderson, Trevor ... Leggi su agi (Di domenica 29 maggio 2022) AGI - IlForte è stato promosso in, 23la sua ultima apparizione nella massima serie inglese. Nella finale playoff di Wembley la nobile decaduta ha battuto l'Huddersfield per 1-0. Decisivo l'autogol di Colwill al 43mo del primo tempo per la promozioneche dal 1999 i Tricky Trees avevano navigato tra Championship eOne, corrispondenti alle serie B e C. Il, che quando fu fondato nel 1865 scelse la maglia rossa in omaggio a Garibaldi e ai Mille, visse la sua stagione di gloria a partire dal 1978. In quell'anno sotto la guida di Brian Clough vinse il campionato da neopromossa e nei duesuccessivi conquisto' la Coppa dei Campioni grazie a giocatori come Viv Anderson, Trevor ...

Advertising

GoalItalia : 1999, il #NottinghamForest retrocede dalla Premier 2022, il momento è arrivato: promozione dopo 23 anni ?? - SkySport : Nottingham Forest promosso in Premier League: torna dopo 23 anni #SkySport #NottinghamForrest #PremierLeague - gippu1 : Con il ritorno in Premier League del glorioso Nottingham Forest, l'unica squadra campione d'Europa a non militare a… - AlbertoGranata3 : @IlGrandeGatsby7 @Gazzetta_it Senza Berlusconi il Milan non sarebbe diverso dal Nottingham Forest - F57N_ : RT @TorresErwerle: ¡¡NOTTINGHAM FOREST ASCENDIÓ A LA PREMIER LEAGUE!! ?????????????? -