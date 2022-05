Il musical «La Storia della Bella e la Bestia» al Tuscany Hall di Firenze per il Nicco Fans Club (Di domenica 29 maggio 2022) Il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione Nicco Fans Club, che andrà a sostenere la fondazione “Marta Cappelli” per un progetto in favore dei bambini e ragazzi con malattie oncologiche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 29 maggio 2022) Il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione, che andrà a sostenere la fondazione “Marta Cappelli” per un progetto in favore dei bambini e ragazzi con malattie oncologiche L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Il musical «La Storia della Bella e la Bestia» al Tuscany Hall di Firenze per il Nicco Fans Club - _PuntoZip_ : Solidarietà, il musical “La Storia della Bella e la Bestia” in scena a Firenze in favore del Nicco Fans Club - sunflowersale : Mi ricordo a memoria le canzoni di high school musical 1-2-3 ma niente del capitolo di storia che ho fatto ieri - shivani_1970 : RT @mariobianchi18: Il #24maggio 1929 debutta #Cocoanuts, il primo lungometraggio girato dai #fratelliMarx, tratto dall'omonimo musical del… - mariobianchi18 : Il #24maggio 1929 debutta #Cocoanuts, il primo lungometraggio girato dai #fratelliMarx, tratto dall'omonimo musical… -