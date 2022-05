Il Monza sbarca in serie A, si realizza il sogno di Berlusconi e Galliani (Di domenica 29 maggio 2022) AGI - Silvio Berlusconi e Adriano Galliani tornano protagonisti del calcio italiano. Questa volta con il Monza. A più di cinque anni dalla cessione del Milan, il Cavaliere, patron del club, e il suo storico braccio destro, amministratore delegato, riconquistano la serie A. Ci sono voluti alcuni giorni in più rispetto alle previsioni ottimistiche e, soprattutto, una partita ricca di colpi di scena, visto che il Monza non è riuscito ad arrivare secondo all'ultima giornata di campionato e si è dovuto cimentare nei play off. Ma la vittoria contro il Pisa, 3-4, giunta ai supplementari, ha avverato il sogno. Berlusconi e Galliani non hanno voluto perdersi l'emozione in tribuna allo stadio di Pisa. Accanto all'ex premier c'era anche la compagna, Marta ... Leggi su agi (Di domenica 29 maggio 2022) AGI - Silvioe Adrianotornano protagonisti del calcio italiano. Questa volta con il. A più di cinque anni dalla cessione del Milan, il Cavaliere, patron del club, e il suo storico braccio destro, amministratore delegato, riconquistano laA. Ci sono voluti alcuni giorni in più rispetto alle previsioni ottimistiche e, soprattutto, una partita ricca di colpi di scena, visto che ilnon è riuscito ad arrivare secondo all'ultima giornata di campionato e si è dovuto cimentare nei play off. Ma la vittoria contro il Pisa, 3-4, giunta ai supplementari, ha avverato ilnon hanno voluto perdersi l'emozione in tribuna allo stadio di Pisa. Accanto all'ex premier c'era anche la compagna, Marta ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Sala, ‘Monza in serie A buona notizia per Lombardia’ - - NuovaSquadraFC : E dopo @USCremonese e @OfficialUSLecce, anche il #Monza sbarca in #SerieATIM per il prossimo anno. Ci si vede nel… - PaeseRoma : Il Monza sbarca in serie A, si realizza il sogno di Berlusconi e Galliani - Candid_S_Voce : Il Monza sbarca in serie A, si realizza il sogno di Berlusconi e Galliani - - fisco24_info : Il Monza sbarca in serie A, si realizza il sogno di Berlusconi e Galliani: AGI - Silvio Berlusconi e Adriano Gallia… -