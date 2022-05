Il Monza in Paradiso, Berlusconi e Galliani tornano in Serie A. Dramma Pisa (Di domenica 29 maggio 2022) La stagione 2021/2022 non passerà alla storia come quella dell’eterno rimpianto del Monza. Dopo il match ball fallito in quel di Perugia, la squadra di Stroppa soffre a Pisa ma riesce a rimontare dal 2-0 al 3-4 facendo fruttare il 2-1 dell’andata e conquistando la prima storica promozione. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani tornano in Serie A nell’anno dello Scudetto del Milan. Per la prima volta in una gara in finale di play-off di Serie B sono stati realizzati ben 7 gol. Si tratta della terza finale di andata nella storia playoff della Serie B che finisce 2 a 1 all’andata per la squadra di casa. I precedenti sono due e hanno avuto un esito alterno: Cesena promosso nel 2013/14 vincendo 2 a 1 anche il ritorno a Latina, Palermo invece beffato nel ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) La stagione 2021/2022 non passerà alla storia come quella dell’eterno rimpianto del. Dopo il match ball fallito in quel di Perugia, la squadra di Stroppa soffre ama riesce a rimontare dal 2-0 al 3-4 facendo fruttare il 2-1 dell’andata e conquistando la prima storica promozione. Silvioe AdrianoinA nell’anno dello Scudetto del Milan. Per la prima volta in una gara in finale di play-off diB sono stati realizzati ben 7 gol. Si tratta della terza finale di andata nella storia playoff dellaB che finisce 2 a 1 all’andata per la squadra di casa. I precedenti sono due e hanno avuto un esito alterno: Cesena promosso nel 2013/14 vincendo 2 a 1 anche il ritorno a Latina, Palermo invece beffato nel ...

