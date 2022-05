Il Monza di Berlusconi vince 4 - 3 (ai supplementari) a Pisa: prima storica promozione in serie A (Di domenica 29 maggio 2022) Il Monza è promosso in serie A per la prima volta nella sua storia. Il club del presidente Silvio Berlusconi ha infatti vinto per 4 - 3 dopo i tempi supplementari la finale di ritorno dei play off di ... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022) Ilè promosso inA per lavolta nella sua storia. Il club del presidente Silvioha infatti vinto per 4 - 3 dopo i tempila finale di ritorno dei play off di ...

Advertising

stanzaselvaggia : Il Pisa segna al novantesimo contro il Monza e Berlusconi dorme in tribuna. #pisamonza - mauro_suma : Settembre 1987 all'Arena Garibaldi il primo vero Milan di Berlusconi, Pisa-Milan 1-3, oggi il primo Monza di #SerieA #Storia - Agenzia_Ansa : Monza, storica promozione: è la prima volta in Serie A. In città il boato dei tifosi. Finali dei play off, il club… - CanMorgant : @elliott_il Berlusconi in Fininvest non conto nulla ormai. Gli anni concesso il giochino Monza figurarsi se marina… - milanforce97 : RT @mauro_suma: Settembre 1987 all'Arena Garibaldi il primo vero Milan di Berlusconi, Pisa-Milan 1-3, oggi il primo Monza di #SerieA #Storia -