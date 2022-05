Il leader ceceno | “Severodonetsk sotto il pieno controllo russo”

(Di domenica 29 maggio 2022) Negli ultimi giorni i successi dell’armata putiniana si sono succeduti, in particolare nel Donbass, dove ormai la vittoria totale da parte russa sembra vicina. Ieri l’esercitoha confermato la conquista della città di Lyman, nell’oblast del Donetsk. Prima della guerraaveva circa 100mila abitanti. Ora è una delle ultime roccaforti rimaste all’Ucraina nelle regioni dell’est, e per questo è diventata l’obiettivo strategico di Putin e rischia di trasformarsi in una nuova Mariupol. «A seguito delle azioni congiunte delle unità della milizia della Repubblica popolare di Donetsk e delle forze armate russe, la città di Lyman è stata completamente liberata dai nazionalisti ucraini», fa sapere con il petto gonfio di orgoglio il ministero della Difesa. Si tratta di un successo importante: intanto perché è un nodo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il leader ceceno Kadyrov: 'Severodonetsk è sotto il nostro controllo' #scholz #macron #azovstal #russa #marnero… - RaiNews : Il leader ceceno #Kadyrov: 'La questione dell'Ucraina è chiusa, ora sono interessato alla #Polonia. Se arrivasse l'… - DanielaCapuano9 : RT @MediasetTgcom24: Il leader ceceno Kadyrov: 'Severodonetsk è sotto il nostro controllo' #scholz #macron #azovstal #russa #marnero https… - LuigiaAmadei : RT @MediasetTgcom24: Il leader ceceno Kadyrov: 'Severodonetsk è sotto il nostro controllo' #scholz #macron #azovstal #russa #marnero https… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Il leader ceceno Kadyrov: 'Severodonetsk è sotto il nostro controllo' #scholz #macron #azovstal #russa #marnero https… -

Tutti i riflettori sono puntati sul Donbass, dove infiamma la battaglia di Severodonetsk . Nella notte ilRamzan Kadyrov ha diffuso un messaggio spiegando che i russi hanno preso il controllo dell'intera città ma, al momento, questa informazione non trova riscontri. In ogni caso l'esercito ...Lo ha annunciato il, Ramzan Kadyrov . "Severonetsk è sotto il nostro completo controllo. La città è stata liberata. D'ora in poi gli abitanti non sono più in pericolo", ha scritto ...L'esercito russo sta concentrando tutti i suoi sforzi su Severodonetsk ma le forze del Cremlino non sarebbero ancora riusciti ad accerchiare la città. Controffensiva di Kiev nel quadrante meridionale ...Il leader ceceno Kadyrov afferma di essere entrato a Severodonetsk, il capo dell’amministrazione militare regionale ucraina, Serhii Gaidai, dà notizie opposte e afferma che l’esercito… Leggi ...