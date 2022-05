Il Jcpoa sotto le bombe di Kiev La strategia Usa secondo Frattini

Leggi su formiche

(Di domenica 29 maggio 2022) Sull’accordo per il nucleare iraniano, o Joint comprehensive plan of action (), oggi gli Stati Uniti hanno sostanzialmente due ragioni per tornare a offrire la loro disponibilità a trattare. In primo luogo l’opportunità di sgomberare il campo da una contemporanea ragione di crisi e di difficoltà, trovandosi oggi già impegnati nel comando dell’azione di difesa dell’Ucraina. È evidente che gli Usa non hanno alcun interesse nel vedere sul fianco orientale un Iran minaccioso. Poi c’è sicuramente anche l’occasione, grazie a una negoziazione sul nucleare, di porre un ulteriore elemento di differenziazione e contrasto con Cina e Russia. In questo, a mio avviso, gli Stati Uniti si sbagliano, poiché Pechino e Mosca sono sempre state favorevoli a un accordo sul nucleare con l’Iran in quanto Paese interlocutore e alleato. Perciò, quanto al primo tema, se gli Stati Uniti ...