Il film della giovane regista catalana squaderna uno scontro emblematico (e un paradosso contemporaneo): coltivare alberi da frutto o installare pannelli solari? (Di domenica 29 maggio 2022) ALCARRÀS – L’ULTIMO RACCOLTOGenere: drammatico ??Di Carla Simón, con Jorgi Pujol Dolcet, Anna Otin Come molte professioni, anche l’agricoltura, e lo stile di vita a essa legato, sono in corso di aggiornamento (forse in corso di sparizione). Nel film “Alcarra?s” anche attori non professionisti (foto di Lluís Tudela). Leggi anche › Festival di Berlino 2022, il film italo-spagnolo “Alcarràs” vince l’Orso d’oro Il film della giovane regista catalana vincitrice dell’ultima Berlinale squaderna uno scontro emblematico (e un paradosso contemporaneo): ... Leggi su iodonna (Di domenica 29 maggio 2022) ALCARRÀS – L’ULTIMO RACCOLTOGenere: drammatico ??Di Carla Simón, con Jorgi Pujol Dolcet, Anna Otin Come molte professioni, anche l’agricoltura, e lo stile di vita a essa legato, sono in corso di aggiornamento (forse in corso di sparizione). Nel“Alcarra?s” anche attori non professionisti (foto di Lluís Tudela). Leggi anche › Festival di Berlino 2022, ilitalo-spagnolo “Alcarràs” vince l’Orso d’oro Ilvincitrice dell’ultima Berlinaleuno(e un): ...

MiC_Italia : #Cannes2022, Premio della Giuria ai registi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch per il film italiano… - RaiPlay : Nel 30° anniversario della #StragediCapaci, RaiPlay celebra la #GiornataDellaLegalità con una selezione di film, do… - luckyredfilm : State seguendo il racconto della permanenza al @Festival_Cannes di @hkoreeda, regista di #Broker? Proprio qui vinse… - notawitchy : Avete ascoltato le testimonianze in cui si dice che Depp non venisse più chiamato per alcuni film a causa del suo c… - direpuntoit : A #Cannes2022 festa per Alessandro #Borghi e Luca #Marinelli, protagonisti di #LeOttoMontagne, film tratto dal roma… -