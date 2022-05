Il clamoroso errore costato alla Ferrari il Gp di Monaco: Leclerc furioso con i box (Di domenica 29 maggio 2022) La Ferrari ha compiuto un clamoroso, doppio errore, nel Gp di Montecarlo, facendo infuriare Leclerc che, partito dalla pole, si è trovato quarto Leggi su corriere (Di domenica 29 maggio 2022) Laha compiuto un, doppio, nel Gp di Montecarlo, facendo infuriareche, partito dpole, si è trovato quarto

Advertising

CorSport : Il furioso messaggio di #Leclerc via radio per il clamoroso errore #Ferrari a Montecarlo ?? - __pm90 : @nanoscalebiomed Ad Imola era primo nel mondiale con largo margine, oggi no e con il clamoroso errore del box perde… - Scrambl46783114 : @Corriere Errore clamoroso ma il regolamento va applicato. Le Red Bull erano da penalizzare entrambe. - gilamalfa : Anche oggi un clamoroso errore dei box Ferrari ha compromesso la gara di Leclerc. Forse ci siamo entusiasmati prima… - tifosiclub : Il furioso messaggio di Leclerc via radio per il clamoroso errore Ferrari a Montecarlo -