Ibrahimovic mette sui social il video di come svuotava il ginocchio: "Non ho mai sofferto così tanto dentro e..." (Di domenica 29 maggio 2022) Per l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stata una stagione trionfante con la conquista dello scudetto, anche se dal punto di vista personale sono stati parecchi i problemi fisici che l'hanno... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 29 maggio 2022) Per l'attaccante del Milan Zlatanè stata una stagione trionfante con la conquista dello scudetto, anche se dal punto di vista personale sono stati parecchi i problemi fisici che l'hanno...

Advertising

Pall_Gonfiato : Ibrahimovic mette sui social il video di come svuotava il ginocchio: 'Non ho mai sofferto così tanto dentro e...' - ferrantelli94 : RT @Erfaina1988: Operazione riuscita al ginocchio per #Ibrahimovic. Previsioni di rientro 7 mesi. Ma se lui vuole ce ne ne mette pure 5. - Gianluca270395 : RT @Erfaina1988: Operazione riuscita al ginocchio per #Ibrahimovic. Previsioni di rientro 7 mesi. Ma se lui vuole ce ne ne mette pure 5. - AndreaSeripa : RT @Erfaina1988: Operazione riuscita al ginocchio per #Ibrahimovic. Previsioni di rientro 7 mesi. Ma se lui vuole ce ne ne mette pure 5. - ChryTheking : RT @Erfaina1988: Operazione riuscita al ginocchio per #Ibrahimovic. Previsioni di rientro 7 mesi. Ma se lui vuole ce ne ne mette pure 5. -