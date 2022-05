I sapori della montagna al mare: rafforzata la relazione tra Ardesio, Val Seriana e Cattolica (Di domenica 29 maggio 2022) Ardesio. I sapori della terra, dalla montagna orobica al mare e all’entroterra romagnolo, sono stati il fil rouge del weekend del “Wein Tour” (Cattolica, 20-22 maggio 2022) che ha visto Ardesio, la Val Seriana e la Val di Scalve e Cattolica, intrecciare e rafforzare la relazione e la sinergia avviata nel 2021. Un weekend intenso in cui la delegazione Seriana ha potuto promuovere il proprio territorio all’interno del “Wein Tour” facendo conoscere ai turisti e alle migliaia di partecipanti della rassegna cattolichina la 18esima edizione di Ardesio DiVino, e le proposte di pacchetti per un soggiorno in Val Seriana e Val di Scalve in autunno e in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 29 maggio 2022). Iterra, dallaorobica ale all’entroterra romagnolo, sono stati il fil rouge del weekend del “Wein Tour” (, 20-22 maggio 2022) che ha visto, la Vale la Val di Scalve e, intrecciare e rafforzare lae la sinergia avviata nel 2021. Un weekend intenso in cui la delegazioneha potuto promuovere il proprio territorio all’interno del “Wein Tour” facendo conoscere ai turisti e alle migliaia di partecipantirassegna cattolichina la 18esima edizione diDiVino, e le proposte di pacchetti per un soggiorno in Vale Val di Scalve in autunno e in ...

