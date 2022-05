I sapori della montagna al mare: rafforzata la relazione tra Ardesio, Val Seriana e Cattolica (Di domenica 29 maggio 2022) Ardesio. I sapori della terra, dalla montagna orobica al mare e all’entroterra romagnolo, sono stati il fil rouge del weekend del “Wein Tour” (Cattolica, 20-22 maggio 2022) che ha visto Ardesio, la Val Seriana e la Val di Scalve e Cattolica, intrecciare e rafforzare la relazione e la sinergia avviata nel 2021. Un weekend intenso in cui la delegazione Seriana ha potuto promuovere il proprio territorio all’interno del “Wein Tour” facendo conoscere ai turisti e alle migliaia di partecipanti della rassegna cattolichina la 18esima edizione di Ardesio DiVino, e le proposte di pacchetti per un soggiorno in Val Seriana e Val di Scalve in autunno e in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 29 maggio 2022). Iterra, dallaorobica ale all’entroterra romagnolo, sono stati il fil rouge del weekend del “Wein Tour” (, 20-22 maggio 2022) che ha visto, la Vale la Val di Scalve e, intrecciare e rafforzare lae la sinergia avviata nel 2021. Un weekend intenso in cui la delegazioneha potuto promuovere il proprio territorio all’interno del “Wein Tour” facendo conoscere ai turisti e alle migliaia di partecipantirassegna cattolichina la 18esima edizione diDiVino, e le proposte di pacchetti per un soggiorno in Vale Val di Scalve in autunno e in ...

Advertising

CrisCos11 : @setidicessi No perché si legge dei colori, dei sapori, del resort, del ristorante stellato, il campo da golf e poi… - tribuna_treviso : Lo chef più famoso della cucina italiana travolto di selfie, in occasione dell’evento enogastronomico “Il Salone de… - CanQuistello : Fior di Ricotta e dolci sardi con marmellata di agrumi di Muravera in abbinamento a Vino Bianco Dolce del Vicariato… - LazioEventi : Odori, sapori ed effusioni da un altro mondo possibile! Tre giorni ad alto tasso afrodisiaco interamente dedicati a… - alsiasocial : Sapori e saper fare della #Basilicata sull’Arca del Gusto #SlowFood. Serenella Gagliardi nel n. 108 di #Agrifoglio… -

Il 4 e 5 giugno c'è eatPRATO ...in questo caso è dominata dai vini con tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della DOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori ... L'Alto Garda Trentino sceglie la sostenibilità (29/05/2022) Organizzato dall' Associazione Club dei Sapori (per la Tutela e Rivalutazione del Prodotto Tipico e della Ristorazione) e dalla società Edi House, il progetto ha ricevuto tra gli altri il patrocinio ... la Repubblica L’Alto Garda Trentino sceglie la sostenibilità Organizzato dall’Associazione Club dei Sapori (per la Tutela e Rivalutazione del Prodotto Tipico e della Ristorazione) e dalla società Edi House, il progetto ha ricevuto tra gli altri il patrocinio ... New York, chef Giuseppe Bruno tra cibo e arte: «Basta sciocchezze sui giovani senza voglia di lavorare» Da Battipaglia con amore. Fino a New York. Fino al quartiere più chic, fino a una cantina di vini da migliaia di bottiglie e da milioni di dollari, fino a due ristoranti che sono ... ...in questo caso è dominata dai vini con tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoiciDOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei...Organizzato dall' Associazione Club dei(per la Tutela e Rivalutazione del Prodotto Tipico eRistorazione) e dalla società Edi House, il progetto ha ricevuto tra gli altri il patrocinio ... Hendrick’s Neptunia: i sapori della Scozia in bottiglia Organizzato dall’Associazione Club dei Sapori (per la Tutela e Rivalutazione del Prodotto Tipico e della Ristorazione) e dalla società Edi House, il progetto ha ricevuto tra gli altri il patrocinio ...Da Battipaglia con amore. Fino a New York. Fino al quartiere più chic, fino a una cantina di vini da migliaia di bottiglie e da milioni di dollari, fino a due ristoranti che sono ...