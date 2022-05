I Santi di Domenica 29 Maggio 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 maggio 2022) ASCENSIONE DEL SIGNORE NOSTRO GESù CRISTO – Solennità Nel giorno dell’Ascensione Gesù, prima di salire al Padre, manda nel mondo i suoi testimoni: saranno loro, e tutto il popolo profetico, a manifestare Gesù Cristo salvatore. …www.ebeati.it/dettaglio/20263 San PAOLO VI (GIOVANNI BATTISTA MONTINI) Papa – Memoria FacoltativaConcesio, Brescia, 26 settembre 1897 – Castel Gandolfo, Roma, 6 agosto 1978 (Papa dal 30/06/1963 al 06/08/1978). Giovanni Battista Montini, nato a Concesio (Brescia), compì gli studi fino alla licenza ginnasiale presso il collegio “Arici” dei padri Gesuiti a Brescia, per lunghi periodi come alunno esterno, causa la salute delicata. Ottenne la licenza liceale come privatista presso il Liceo classico statale “Arnaldo da Brescia”. Avvertita la vocazione sacerdotale, entrò nel Seminario di Brescia, e seguì i corsi come esterno: fu ordinato ...