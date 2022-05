I lituani raccolgono 5 milioni di euro per un drone da donare a Kiev: la colletta lanciata da un giornalista tv (Di domenica 29 maggio 2022) Tutto parte da un anchorman tv lituano che, mercoledì scorso, ha lanciato un’iniziativa per comprare un drone all’Ucraina, necessario per difendersi dall’invasione dei russi di Putin. I cittadini hanno risposto al suo appello, alla sua raccolta fondi e, in soli tre giorni, sono stati raggiunti i 5 milioni di euro (circa 3 milioni sono gli abitanti del piccolo Stato baltico). Il denaro raccolto servirà per acquistare un drone Bayraktar, di fabbricazione turca. Ad avere quest’idea è stato un noto anchorman televisivo lituano che ha fondato Tv Laisves (Libertà), Andrius Tapinas. Molte donazioni sono state «tra i 10 e i 500 euro». «Semplicemente wow!», è stato il commento del governo ucraino. «Non dimenticheremo mai cosa avete fatto per noi su così tanti fronti. Aciu (grazie in lituano, ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) Tutto parte da un anchorman tv lituano che, mercoledì scorso, ha lanciato un’iniziativa per comprare unall’Ucraina, necessario per difendersi dall’invasione dei russi di Putin. I cittadini hanno risposto al suo appello, alla sua raccolta fondi e, in soli tre giorni, sono stati raggiunti i 5di(circa 3sono gli abitanti del piccolo Stato baltico). Il denaro raccolto servirà per acquistare unBayraktar, di fabbricazione turca. Ad avere quest’idea è stato un noto anchorman televisivo lituano che ha fondato Tv Laisves (Libertà), Andrius Tapinas. Molte donazioni sono state «tra i 10 e i 500». «Semplicemente wow!», è stato il commento del governo ucraino. «Non dimenticheremo mai cosa avete fatto per noi su così tanti fronti. Aciu (grazie in lituano, ...

