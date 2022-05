Hotel Sarajevo | stasera durante lo Speciale TG 1 il documentario di Barbara Cupisti

Advertising

RaiCultura : Da un'idea dello scrittore Andrea Di Consoli, diretto da Barbara Cupisti, il film documentario 'Hotel Sarajevo' sar… - Kxjyw_66 : RT @RaiCultura: Da un'idea dello scrittore Andrea Di Consoli, diretto da Barbara Cupisti, il film documentario 'Hotel Sarajevo' sarà trasme… - MontiFrancy82 : IL 29 MAGGIO SU RAI1 ‘HOTEL SARAJEVO’ di BARBARA CUPISTI – @SpecialeTg1 in seconda serata - SMSNEWSOFFICIAL : IL 29 MAGGIO SU RAI1 ‘HOTEL SARAJEVO’ di BARBARA CUPISTI – @SpecialeTg1 in seconda serata - CorriereUmbria : Hotel Sarajevo, Speciale Tg1 a trent'anni dall'assedio della città. Morirono 12mila persone #tv #televisione… -

Racconta una guerra terribile di 30 anni fa ma parla molto di oggi '', in onda il 29 maggio su Rai 1 in seconda serata. Il film documentario di Barbara Cupisti ci riporta nell'Holiday Inn che divenne la casa di stranieri e troupe televisive durante ...Film- locandina Nel trentennale dell'inizio dell'assedio diè uscito il docu - film '' della regista Barbara Cupisti. Il titolo prende spunto dall'albergo Holiday Inn,...Stasera in tv, domenica 29 maggio , in seconda serata su Rai 1 , a partire dalle ore 23.30, lo speciale Tg1 Hotel Sarajevo , in occasione del ...In seconda serata nello Speciale TG 1 il documentario di Barbara Cupisti Hotel Sarajevo, che ci porta all'interno di un conflitto iniziato 30 anni fa e non ancora risolto.