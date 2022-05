Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: la Finlandia è campione! Gli scandinavi trionfano piegando il Canada all’overtime (Di domenica 29 maggio 2022) La Finlandia è profeta in patria! La nazionale scandinava, infatti, supera il Canada con il punteggio di 4-3 dopo overtime nella splendida finale dei Mondiali di Hockey su ghiaccio e ha iscritto il proprio nome per la quarta volta nell’albo d’oro della manifestazione iridata. I padroni di casa hanno confermato la loro solidità mentale e, dopo essere passati in svantaggio nel secondo tempo, ribaltano il risultato nel terzo periodo e non si scompongono nemmeno dopo che il Canada è stato in grado di pareggiare da 3-1 a 3-3 mandando la partita al supplementare. Finlandia – Canada 4-3 dopo overtime: la sfida si apre all’insegna dell’equilibrio assoluto, tanto che il primo periodo si chiude con il punteggio di 0-0. In avvio di seconda frazione, invece, la ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Laè profeta in patria! La nazionale scandinava, infatti, supera ilcon il punteggio di 4-3 dopo overtime nella splendida finale deidisue ha iscritto il proprio nome per la quarta volta nell’albo d’oro della manifestazione iridata. I padroni di casa hanno confermato la loro solidità mentale e, dopo essere passati in svantaggio nel secondo tempo, ribaltano il risultato nel terzo periodo e non si scompongono nemmeno dopo che ilè stato in grado di pareggiare da 3-1 a 3-3 mandando la partita al supplementare.4-3 dopo overtime: la sfida si apre all’insegna dell’equilibrio assoluto, tanto che il primo periodo si chiude con il punteggio di 0-0. In avvio di seconda frazione, invece, la ...

