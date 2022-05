Hockey ghiaccio | Mondiali 2022 | Finlandia-Canada | la resa dei conti che vale il titolo iridato

(Di domenica 29 maggio 2022) Da una parte i padroni di casa dall’altra gli sfidanti nordamericani:, è il momento della finalissima aidisu. Un duello che potrebbe regalare, lungo i 60? di gioco, emozioni e gol, anche se andrà fatta attenzione nel non sottovalutare tensione, tattica ed emotività. I finlandesi cercano il poker dopo le edizioni deivinte nel 1995, nel 2011 e nel 2019, mentre i canadesi vanno a caccia addirittura del 27esimoche, se dovesse arrivare, vorrebbe dire anche riconferma rispetto all’annata 2021. Chi la spunterà? I nordeuropei, che potranno inevitabilmente contare sul fattore campo e sin qui hanno creato le loro fortune su un attacco capace di segnare 33 reti, o i nordamericani, bravi a ...

Advertising

zazoomblog : Finlandia-Canada oggi Finale Mondiali hockey ghiaccio 2022: orario programma tv streaming - #Finlandia-Canada… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: il Canada schianta la Repubblica Ceca e raggiunge la Finlandia in finale - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: il Canada schianta la Repubblica Ceca e raggiunge la Finlandia in finale - pointofnews : #hockey ghiaccio, #mondiali 2022: Finlandia-USA 4-3, padroni di casa nella finalissima del torneo! – #oa Sport. Le… - zagor70 : ?La Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio ha vietato alle squadre di Russia e Bielorussia di partecipare… -

Finlandia - Canada oggi: ai Mondiali 2022 disuva in scena la finalissima che assegnerà il titolo iridato. Domenica 29 maggio, ore 19.20: da una parte i padroni di casa, dall'altra i nordamericani. Chi la spunterà La parola al ...Sarà Canada - Finlandia la finalissima dei Mondiali 2022 disu. I primi hanno dominato la sfida contro la Repubblica Ceca, vinta per 6 - 1 grazie alla doppietta di Cozens e alle reti di Lowey, Johnson, Barzal e Sillinger, che hanno reso ...Da una parte i padroni di casa dall'altra gli sfidanti nordamericani: Finlandia-Canada, è il momento della finalissima ai Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio. Un duello che potrebbe regalare, lungo i ...Guarda Mondiali event: Repubblica Ceca - Stati Uniti live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.