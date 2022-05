Hindley vince il Giro d’Italia | ultima tappa a Sobrero

(Di domenica 29 maggio 2022) VERONA (ITALPRESS) – Jaiha vinto iledizione 2022. L’australiano della Bora-Hansgrohe trionfa dopo il colpaccio sulle Dolomiti che gli ha permesso di poter contare su un rassicurante vantaggio di 1’25” su Richard Carapaz e 1’51” su Mikel Landa Meana, a completare con lui sul podio nell’Arena di Verona. “Non trovo le parole, non mi sembra vero. L’anno scorso è stato davvero durissimo, ritornare a questo livello è stato difficile. Non sapevo se sarei riuscito a lottare per la vittoria finale, conquistare la maglia al penultimo giorno è davvero emozionante per me” ha detto l’australiano. La 21esima e, una crono di 17.4 con arrivo nella città veneta, è stata vinta da Matteo. Grande soddisfazione per l’italiano del Team BikeExchange-Jayco, che ...

La cronaca della gara approfondimento Giro d'Italia 2022, trionfa. Sobrerola crono di Verona Dopo la partenza dietro la Safety Car fila tutto liscio fin quando la pista non va via via ...sulle pendenze dal Passo Fedaia ha ipotecato la vittoria finale quando, per la prima volta, la sua bici e quella di Carapaz si sono ritrovate distanti . Per 19 tappe i due protagonisti del ...VERONA (ITALPRESS) – Jai Hindley ha vinto il Giro d’Italia edizione 2022. L’australiano della Bora-Hansgrohe trionfa dopo il colpaccio sulle Dolomiti che gli ha permesso di poter contare su un rassicu ...Una buona prova che tuttavia non può bastare per compensare la débacle di ieri. Non cambia infatti la generale, con Jai Hindley che scaccia gli incubi del 2020 e conserva la Maglia Rosa al termine ...